Devisen: Euro legt zu - Lira unter Druck

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1,0958 relativ stabil. Am Morgen wurden 1,0961 bezahlt und am Vorabend 1,0954. Der US-Dollar zeigt dagegen Schwäche und verbilligt sich deutlich auf 0,8939 von 0,8964 im frühen Geschäft. Das letzte Mal unter 89 Rappen notierte er im Februar 2021.

Rückenwind erhielt der Euro von der guten Stimmung an den Aktienmärkten. In Deutschland stieg der Aktienindex Dax auf ein Rekordhoch. Der US-Dollar stand unter Druck, da er als Weltreservewährung eher in schwächeren Marktphasen gesucht wird.

Am Dienstag rückt die Unternehmensstimmung in Deutschland in den Mittelpunkt. In München veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Der Indikator gilt als richtungsweisend für die Entwicklung der Wirtschaft. Analysten gehen angesichts einer günstigeren Corona-Lage und einer fortschreitenden Impfkampagne von einer Stimmungsaufhellung aus.

Moderat unter Druck stand die türkische Lira. Für Verunsicherung sorgte ein erneuter Austausch eines Notenbankers durch Staatspräsident Erdogan, der den Vizechef Oguzhan Ozbas aus dem Amt entliess. Er wird ersetzt durch Semih Tumen, Wirtschaftsprofessor an der Universität in Ankara.

Der Wechsel kommt nur zwei Monate, nachdem Erdogan den Notenbankchef wiederholt ausgetauscht hatte. Hintergrund sind Differenzen über die angemessene Geldpolitik: Erdogan lehnt Zinsanhebungen als Mittel gegen die hohe Inflation und die schwache Lira ab.

bgf/mis

(AWP)