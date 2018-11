Devisen: Euro legt zu - Pfund nach Billigung des Brexit-Entwurfs unentschlossen

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nach einer Berg- und Talfahrt etwas zugelegt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1303 US-Dollar und damit in etwa soviel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Gegen Mittag in Europa war der Euro noch vorübergehend bis auf 1,1263 Dollar gefallen.