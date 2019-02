Devisen: Euro legt zu US-Dollar und Franken etwas zu

Zum Franken hat er sich von seinem bisherigen tagestief bei 1,1329 ebenfalls klar abgesetzt und steht aktuell bei 1,1349 Franken. Der US-Dollar zeigt sich dagegen mit 0,9988 Franken nur wenig verändert seit dem frühen Handel.

Wie auch viele andere Währungen profitiert der Euro gegenüber dem Dollar von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Montag (MEZ) angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Trump begründet dies mit Fortschritten in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt.

Am Devisenmarkt ist der amerikanische Dollar deshalb etwas weniger stark gefragt. Der Dollar gilt als weltweite Reservewährung, die in unsicheren Zeiten verstärkt nachgefragt wird. Umgekehrt verliert die US-Währung meist an Wert, wenn sich Entspannung abzeichnet. Seit dem vergangenen Mittwoch hielten sich die Kursausschläge zwischen Dollar und Euro allerdings in sehr engen Grenzen.

Tendenziell positiv ausgewirkt hat sich auch die Entscheidung der Ratingagentur Fitch, die Kreditwürdigkeit Italiens am Freitagabend nicht herabzustufen. Das Rating liegt trotz einer umstrittenen Haushaltspolitik und einer schwachen Konjunktur weiter bei "BBB". Das sind zwei Stufen über dem sogenannten Ramschniveau. Fitch droht Italien jedoch weiterhin mit einer Herabstufung.

(AWP)