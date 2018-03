Devisen: Euro legt zum Dollar erneut zu - Stabil zu Franken

Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar erneut zugelegt. Am Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,2465 US-Dollar und damit etwas mehr als noch im frühen Handel. Bereits am Montag war der Euro gestiegen. Zum Franken bewegt sich der Euro dagegen bei einem Stand von aktuell1,1767 CHF eher seitwärts, während der US-Dollar mit 0,9439 CHF nochmals Boden verliert gegenüber dem Franken.