Devisen: Euro legt zum Dollar etwas zu - EUR/CHF weiter über Parität

Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar zunächst leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0444 US-Dollar. Sie notierte damit etwas höher als am Vorabend. Der Euro profitierte von der freundlich erwarteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten. Es spricht ansonsten einiges für einen ruhigen Handel.