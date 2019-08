Devisen: Euro legt zum Dollar etwas zu - Stabil zu Franken

Zum Franken hält sich der Euro aktuell bei 1,0852 Franken stabil. Der US-Dollar nähert sich unterdessen mit 0,9726 Franken wieder etwas mehr der 0,97er Grenze an. Am Mittwoch war der US-Dollar angesichts der aufkochenden Rezessionsängste bis auf 0,9705 Franken gefallen.

Enttäuschende Konjunkturdaten und Signale vom US-Anleihemarkt, die auf eine Rezession hindeuten könnten, sorgen für eine grosse Verunsicherung. "Nackte Angst greift um sich", kommentierte Commerzbank-Expertin Antje Praefcke. Der Markt fürchte sich vor einer globalen Rezession. Der Dollar, der als sichere Alternative gilt, profitierte an den letzten Tagen. Praefcke bezweifelt jedoch, dass dies so bleibt. "Wer mag sich schon auf die Währung eines Landes verlassen, dessen Präsident zunehmend unvorhersehbar in Worten und Taten wird."

Die Unsicherheit dürfte weiter anhalten. Die zuletzt von den USA beschlossenen Zölle sind laut China eine Verletzung von Absprachen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. China stellt damit entsprechende Gegenmassnahmen in Aussicht. In der kurzen Mitteilung des chinesischen Finanzministeriums vom Donnerstag werden allerdings keine konkreten Massnahmen genannt.

Die norwegische Krone reagiert mit leichten Kursverlusten auf die unveränderten Leitzinsen. Die Währungshüter haben den Leitzins wie erwartet bei 1,25 Prozent belassen. Die Notenbanker verwiesen auf globale Risiken, die für ein grössere Unsicherheit mit Blick auf die weitere Entwicklung der Leitzinsen sorgen würden.

Am Nachmittag stehen in den USA eine Reihe von Konjunkturdaten an. Besonders beachtet werden dürften die Zahlen zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen.

/jsl/jkr/fba/hr

(AWP)