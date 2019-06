Devisen: Euro legt zum Dollar minimal zu

Der Euro hat am Montagnachmittag zum Dollar leicht an Wert gewonnen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1231 US-Dollar. Am Morgen hatte er nur knapp über 1,12 Dollar notiert. Zum Schweizer Franken blieb der Euro über 1,12 Franken und notiert bei 1,1222. Das Währungspaar USD/CHF zeigt sich derweil mit 0,9992 kaum verändert zum Nachmittag.