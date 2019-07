Devisen: Euro legt zum Dollar weiter zu - Franken im Aufwind

Der US-Dollar schwächte sich auch gegenüber dem Franken ab, nämlich auf 0,9858 von 0,9893 am Vorabend. Der Euro ermässigte sich auf 1,1116 von 1,1133 Franken.

Zum Dollar hat die Gemeinschaftswährung seit Mittwoch etwa ein halbes Prozent an Wert gewonnen. Der Euro profitierte von einer Dollarschwäche, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwochnachmittag Signale für eine baldige Zinssenkung in den USA geliefert hatte. In einer Rede vor amerikanischen Parlamentariern bestätigte er die Erwartungen der Finanzmärkte in puncto einer Zinssenkung im Juli.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Ländern der Eurozone und in den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Die Preisentwicklung ist einer der wichtigsten Faktoren für die Geldpolitik der Notenbanken.

