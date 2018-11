Devisen: Euro legt zum Dollar zu - bleibt stabil gegenüber Franken

Zum Franken dagegen blieb der Euro stabil, er wurde am Morgen zu 1,1296 Franken gehandelt und damit auf dem Vorabendniveau. Der Dollar schwächte sich derweil auch gegenüber dem Franken leicht ab. Am frühen Morgen kostete die US-Währung im Handel noch 0,9927 Franken, nach 0,9935 am Vorabend.

Grund für die Dollarschwäche und Eurostärke waren weiter von Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Er hatte am Vortag in einer Rede gesagt, dass das aktuelle Zinsniveau in den USA nur leicht unter dem sogenannten neutralen Zins liege. Wenn ein neutrales Zinsniveau erreicht wird, dann wird die Konjunktur durch die Geldpolitik weder gebremst noch angeschoben. Die Aussagen wurden am Markt als Hinweis für ein langsameres Tempo bei künftigen Zinserhöhungen in den USA gedeutet, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hat.

Wenig bewegt zeigte sich am Morgen das britische Pfund. Am Vorabend hatte die britische Notenbank eine Einschätzung zu möglichen Folgen des Brexits veröffentlicht. Demnach könnte ein ungeordneter EU-Austritt in Grossbritannien die heftigste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg auslösen. Allerdings wären die britischen Grossbanken nach Einschätzung der Bank of England für ein solches Szenario gerüstet. Die sieben grössten britischen Geldhäuser seien gut aufgestellt - selbst wenn der Brexit ohne Vertrag mit der Europäischen Union über die Bühne geht.

