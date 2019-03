Devisen: Euro legt zum Dollar zu; seitwärts zum Franken - Pfund unter Druck

Zum Franken tendiert der Euro seitwärts. Er kostet am Mittag wenig verändert 1,1343 Franken. Der US-Dollar geht mit 0,9981 Franken knapp unterhalb der Parität um.

Vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am frühen Abend wird am Markt mit einem impulsarmen Handel gerechnet. Die US-Währungshüter dürften den Leitzins unverändert in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen. Die Notenbank dürfte ihre abwartende Haltung bestätigen. Mit grosser Spannung werden am Devisenmarkt die neuen Projektionen der US-Notenbank zur künftigen Entwicklung der Leitzinsen erwartet.

Das britische Pfund ist zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten. Die britische Regierung will die Europäische Union nur um einen kurzen Brexit-Aufschub von drei Monaten bis Ende Juni bitten. Das sagte Regierungschefin Theresa May im britischen Parlament. Zum Dollar fiel das Pfund um einen halben Cent, während es zum Franken um annähernd einen Rappen zurückkam.

Devisenexperten zeigen angesichts der insgesamt gelassenen Marktreaktion verwundert. "Schliesslich wird es den europäischen Staats- und Regierungschefs in dieser verworrenen Lage noch schwerer fallen, einer Verlängerung der britischen EU-Mitgliedschaft zuzustimmen", kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Kaum jemand erwarte zwar, dass der EU-Gipfel den Briten am Donnerstag den Stecker ziehen werde. "Aber sicherer ist es nicht geworden, dass der Gipfel einen Ausweg aus dem Chaos findet, das angerichtet wurde", so Leuchtmann.

jsl/bgf/jha/an

(AWP)