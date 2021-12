Devisen: Euro legt zum US-Dollar weiter zu

Der Euro hat am Mittwoch im späten Handel in den USA die Gewinne zum US-Dollar fortgesetzt. Zuletzt wechselte die Gemeinschaftswährung mit 1,1350 Dollar die Besitzer nach 1,1262 am Dienstagabend. Auch zum Franken legte der Euro am Mittwoch zu, zuletzt mussten 1,0441 Fanken (Vorabend: 1,0412) bezahlt werden. Ein US-Dollar kostete damit 0,9201 Franken (0,9248).