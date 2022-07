Devisen: Euro legt zum Wochenstart zu

Der Euro hat zu Beginn der Woche deutlich zugelegt. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0175 US-Dollar und damit fast einen Cent mehr als am Morgen. In der vergangenen Woche war ein Euro erstmals seit fast 20 Jahren unter die Parität, also ein Tauschverhältnis eins zu eins, zum Dollar gefallen.