Devisen: Euro leicht erholt zum Dollar - kaum verändert zum Franken

Der Euro hat sich am Mittwoch zum US-Dollar etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1384 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,1317 kaum verändert. Der Dollar notiert zum Franken etwas tiefer bei 0,9941.