Devisen: Euro leidet weiter unter Aussicht auf weiter extrem tiefe Zinsen

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im US-Geschäft unter 1,17 Dollar geblieben. Nach der Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), an ihrer Geldpolitik unverändert festzuhalten und sich für die Zinswende Zeit zu lassen, ging die Gemeinschaftswährung auf Talfahrt. Am Abend erreichte der Euro zeitweise gar ein Tagestief von 1,1641 gegenüber dem Dollar, nachdem der Euro am Morgen noch 1,1745 Dollar gekostet hatte.