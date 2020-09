Devisen: Euro liebäugelt weiter mit 1,19 US-Dollar - Etwas fester zum Franken

Zum Franken bewegt sich der Euro derweil in einer engen Spanne. Aktuell kostet er 1,0777 Franken. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9059 Franken nur minimal seit dem Morgen bewegt.

Auf Datenseite sind die ZEW-Konjunkturerwartungen im September überraschend gestiegen und haben den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserte sich deutlich. "Die Sorgen um eine mögliche zweite Corona-Welle in Europa und das näher rückende Risiko eines harten Brexit können die positive Stimmung der Finanzmarktexperten nicht trüben", kommentiert Michael Holstein, Leiter Volkswirtschaft bei der DZ Bank. "Auch die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen und die Unsicherheit über den weiteren wirtschaftspolitischen Kurs in den USA scheinen keine grosse Rolle zu spielen."

Der Euro profitiert zudem von der gestiegenen Zuversicht und steigenden Aktienkursen, während der Dollar weniger gesucht ist. Der Dollar verliert oft an Wert, wenn die Marktstimmung besser wird, da er als Weltleitwährung dann nicht mehr so oft als Alternative genutzt wird. In den USA werden am Nachmittag Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht.

