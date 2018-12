Devisen: Euro macht zum Dollar Verluste wett - zum Franken seitwärts

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Dollar indes wenig verändert. Aktuell notiert er gegenüber dem Donnerstagmorgen praktisch unverändert bei 1,1297. Allerdings gelang dem Währungspaar vorübergehend wieder der Sprung über 1,13. Der Dollar kostet derweil 0,9910 nach 0,9926 Franken.

Marktbeobachter erklärten die leichten Kursgewinne beim Euro mit einer Gegenbewegung nach den Verlusten am Vortag. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. In den USA ist auch noch kein Ende der teilweisen Schliessung der Regierungsbehörden in Sicht. Es könne kein Ende geben, wenn es nicht auch eine Mauer an der Grenze zu Mexiko gebe, sagte US-Präsident Donald Trump.

Am Nachmittag stehen wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm, darunter Kennzahlen zur Konsumlaune in der grössten Volkswirtschaft der Welt.

tos/jsl/mis/ab

(AWP)