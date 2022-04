Devisen: Euro mit Schwankungen - Rubel auf Vorkriegsniveau

Auch zum Franken bewegte sich der Euro etwas unstet. Derzeit notiert er bei 1,0175 Franken. Im bisherigen Tageshoch stand er bei 1,0199 Franken, im bisherigen Tagestief bei 1,01455 Franken. Der US-Dollar kostet derweil 0,9324 Franken.

Bis zum Mittag hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet. Die US-Währung profitierte von der Aussicht von weiter steigenden Zinsen in den USA. Am Vorabend hatte das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed deren Neigung zu einer raschen geldpolitischen Straffung bestätigt. Hintergrund ist die sehr hohe und voraussichtlich weiter steigende Inflation. Mehrere Mitglieder der Notenbank liessen durchblicken, dass sie grössere Zinsschritte als die üblichen 0,25 Prozentpunkte nicht ausschliessen.

Im Tagesverlauf setzte dann eine Gegenreaktion am Devisenmarkt ein, die den Euro zeitweise auf ein Tageshoch bei 1,0938 Dollar steigen liess. Überraschend positive Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten die Gemeinschaftswährung am Nachmittag kaum bewegen. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit 1968 gefallen.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte auch der Rubel. Die russische Währung konnte trotz eines geplanten weiteren Sanktionspakets der Europäischen Union zulegen und erreichte in etwa ihr Vorkriegsniveau. Analysten begründen die Kurserholung des Rubel mit dem hohen Leitzins der russischen Notenbank, strengen Kapitalkontrollen und Überschüssen in der Handelsbilanz durch die nach wie vor möglichen Energieexporte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83450 (0,83473) britische Pfund, 135,32 (135,30) japanische Yen und 1,0185 (1,0187) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 1932 Dollar. Das war rund 7 Dollar mehr als am Vortag.

jkr/jsl/stw/ab

(AWP)