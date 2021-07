Devisen: Euro nach Auf und Ab bei 1,18 US-Dollar - Zum Franken kaum bewegt

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil weiterhin in eine Spanne zwischen 0,9175 und 0,9220. Aktuell notiert das Paar mit 0,9178 am unteren Ende dieser Spanne. Die Devisen-Experten der Valiant-Bank gehen davon aus, dass das Paar diese Spanne kurzfristig nicht verlassen wird. Auch das Euro/Franken-Paar "dümpelt im Bereich 1,0805 bis 1,8040 ohne grosse Impulse dahin", heisst es in einem aktuellen Kommentar. Aktuell steht das Paar bei 1,0825.

Belastet wird der Euro zumindest zeitweise durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Kursverluste an den Börsen in China dämpfen die Risikofreude der Anleger auch in anderen Ländern. Der als sichere Alternative geltende japanische Yen legte aus diesem Grund zu vielen Währungen zu.

Belastung kommt auch vom Ifo-Geschäftsklima. Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer trübte sich im Juli zur Überraschung von Analysten ein. "Lieferengpässe bei Vorprodukten und Sorgen um wieder steigende Infektionszahlen belasten die deutsche Wirtschaft", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest den Rücksetzer.

Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. In Europa veröffentlicht die belgische Notenbank ihr Geschäftsklima. Es wird von einigen Analysten als Indikator für die Unternehmensstimmung im gesamten Euroraum angesehen./bgf/jkr/eas/hr/kw

(AWP)