Devisen: Euro nach EZB-Urteil tiefer zum Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro ist am Dienstag nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegenüber dem US-Dollar unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel zweitweise bis auf 1,0826 Dollar und notiert am frühen Abend auf 1,0841 Dollar. Am Morgen lag der Kurs noch über 1,09 Dollar.