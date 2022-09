Devisen: Euro nach historischem EZB-Schritt über Parität -EUR/CHF über 0,97

Auch zum Franken hat der Euro etwas zugelegt und sich über der Marke von 0,97 gehalten, unter die er am Vortag zeitweise gerutscht war. Derzeit wird der Euro zu 0,9715 Franken gehandelt. Dagegen hat der Dollar zum Franken an Wert verloren und kostet aktuell 0,9653 nach 0,9710 Franken am Donnerstagabend.

Die EZB hatte am Donnerstag die stärkste Zinsanhebung seit ihrem Bestehen durchgeführt. Zudem stellte sie weitere kräftige Zinserhöhungen in Aussicht. Der Euro geriet dennoch zunächst unter Druck, legte im Nachgang aber zu. Normalerweise erhöhen steigende Zinsen die Attraktivität einer Währung in den Augen von Anlegern.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Produktionsdaten aus Frankreich und Spanien dürften allenfalls zur Kenntnis genommen werden. Grössere Beachtung dürfte ein Treffen der EU-Energieminister auf sich ziehen, die sich mit der Energiekrise in Europa auseinandersetzen. Die stark gestiegenen Energiepreise haben den Euro in den vergangenen Monaten erheblich belastet.

