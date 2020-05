Devisen: Euro nach Industriedaten zu Dollar unter Druck - stabil zum Franken

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro dagegen mit 1,0521 lediglich leicht tiefer. Entsprechend steigt der Dollar zum Franken und kostet am Vormittag 0,9729.

In Italien ist die Industrieproduktion im März wegen den Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. Im Monatsvergleich sinkt die Fertigung um 28,4 Prozent. Der Einbruch ist allerdings noch stärker als erwartet worden. Volkswirte rechneten mit einem Rückgang von 20,0 Prozent.

Italien ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone war aber auch schon vor der Corona-Krise durch eine anhaltende Wachstumsschwäche geprägt. Nach Griechenland hat Italien zudem den zweitgrössten Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.

Die EZB wird nach Aussage der deutschen Notenbankdirektorin Isabel Schnabel trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ihre Wertpapierkäufe fortsetzen. Dies geschehe im Einklang mit dem Mandat der EZB, sagte Schnabel der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" (Montag). Schnabel machte deutlich, dass nur der Europäische Gerichtshof (EuGH) zuständig für die EZB und ihr Handeln sei.

Marktbeobachter sprechen ansonsten von einer etwas freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten zum Wochenauftakt. Sie verweisen auf Aussagen der chinesischen Notenbank, die in einem am Wochenende veröffentlichten Bericht weitere Massnahmen im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise in Aussicht gestellt hat. Nach den Aussagen machten Anleger einen Bogen um den japanischen Yen, der als vergleichsweise sichere Anlage gilt. al/jkr/fba/jl/kw

(AWP)