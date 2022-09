Devisen: Euro nach Russlands Teilmobilmachung unter Druck

Der Euro ist am Mittwoch infolge neuer Spannungen zwischen Russland und dem Westen unter Druck geraten. Zulegen konnte dagegen der US-Dollar, der an den Finanzmärkten als sicherer Anlagehafen gilt. Im Tief fiel die europäische Gemeinschaftswährung auf 0,9885 Dollar, am Mittag kostet sie 0,9928 Dollar.