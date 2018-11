Devisen: Euro nach schwachen Konjunkturdaten unter Druck - Franken gefragt

Der Franken war indes wieder stärker gefragt. Ein Euro kostete entsprechend nur noch 1,1316 nach 1,1352 Franken im frühen Handel. Laut den Devisenexperten der Commerzbank dürfte der Franken in der aktuellen Gemengelage mit Brexit, Italien-Streit und globalem Handelskonflikt immer wieder als sicherer Hafen gesucht sein. Der Dollar zog derweil auf 0,9968 nach 0,9944 Franken an.

Die überraschend stark eingetrübte Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat den Euro belastet. Die Einkaufsmanagerindizes des Marktforschungsinstituts Markit sanken im November auf den tiefsten Stand seit knapp vier Jahren. Besonders enttäuschend fielen die Zahlen aus Deutschland aus. Es deute sich an, dass die Wachstumsschwäche im dritten Quartal kein kleiner Ausrutscher gewesen sei, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Die Entspannung am italienischen Anleihemarkt stützte den Euro nicht. Die Renditen italienischer Staatsanleihen gingen stärker als in den anderen Ländern der Eurozone zurück. Allerdings war der italienische Anleihemarkt an den vergangenen Tagen sehr volatil.

/jsl/bgf/jha/dm

(AWP)