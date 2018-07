Devisen: Euro nach Vortagesverlusten kaum bewegt

Zum Franken zeigt sich die Europäische Gemeinschaftswährung wenig verändert. Aktuell kostet ein Euro 1,1643 Franken nach 1,1647 Franken am Abend. Der US-Dollar zeigt zum Franken ebenfalls stabil bei 0,9944.

Am Vortag hatten Aussagen von Mario Draghi den Euro unter Druck gebracht. Der EZB-Präsident betonte, dass die Zinsen noch lange Zeit auf einem sehr niedrigen Niveau verharren werden. Ausserdem begrüsste er die jüngsten Verabredungen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zur Beilegung des Handelsstreits.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Zahlen zu den Einfuhrpreisen in Deutschland sowie eine erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Ausserdem werden Daten zum Konsumklima in den USA veröffentlicht.

