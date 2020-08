Devisen: Euro nähert sich jüngsten Dollar-Höchststand an - Stabil zum Franken

Zum Franken wird die Gemeinschaftswährung am Mittag mit 1,0773 nur knapp höher gestellt. Der US-Dollar präsentiert sich mit 0,9055 Franken kaum verändert seit dem Morgen.

Zu anderen Währungen gibt der US-Dollar dagegen nach. Fachleute nennen mehrere Gründe für die Schwäche, darunter die fallenden Kapitalmarktzinsen in den USA, den politischen Streit über neue Corona-Hilfen in den Vereinigten Staaten sowie die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. Der Euro profitiert seinerseits von der Aussicht auf ein stärkeres fiskalisches Zusammenwachsen der Europäischen Union.

Am Vormittag standen in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen aus der Bauwirtschaft veröffentlicht.

/jsl/bgf/jha/hr

(AWP)