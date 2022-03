Devisen: Euro nähert sich weiter der Parität zum Franken

Der Krieg in der Ukraine lässt die Euro-Franken-Parität immer näher rücken. Am Freitagnachmittag wurde ein Euro an den Devisenmärkten für 1,0025 Franken gehandelt, über einen Rappen tiefer als noch am Vorabend. Die Schweizer Währung gilt vielen Investoren als sicherer Hafen in Krisenzeiten.