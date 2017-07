Devisen: Euro nähert sich wieder Jahreshoch - Zum Franken bei knapp 1,105

Zum Franken zeigt sich der Euro bei aktuell 1,1047 CHF ebenfalls wieder etwas höher als noch zur Mittagszeit mit 1,1035 CHF. Am Morgen lag er allerdings teilweise bei 1,1058. Der Dollar notiert bei 0,9628 CHF und damit ähnlich wie am Mittag, aber tiefer als am Morgen.

Vor allem das EUR/CHF-Währungspaar hatte in den vergangenen Tagen verstärkt Aufmerksamkeit erhalten, nachdem es die Marke von 1,10 erstmals seit September 2016 zurückerobert hatte. Die Experten sind sich dabei uneins über die weitere Perspektive. Während sich die Devisenexperten der Deutschen Bank eher skeptisch zeigen, ob es für EUR/CHF noch viel weiter nach oben geht, sehen die der UBS durchaus Potenzial bis auf 1,11 CHF.

Insgesamt stützten schwache Konjunkturdaten aus den USA den Eurokurs. Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hatte sich im Juli deutlicher als erwartet verschlechtert. Im Juni war der Indikator noch deutlich gestiegen. Trotz des aktuellen Rückgangs deutet er weiterhin auf Wachstum hin.

Eine zweite Schätzung zur Inflation im Euroraum fiel ohne Überraschungen aus und sorgte somit für keine Impulse am Devisenmarkt. Wie von Experten erwartet bestätigte das Statistikamt Eurostat seine bisherige Einschätzung, wonach die Teuerungsrate im Juni leicht von 1,4 auf 1,3 Prozent gesunken sei. Damit hinkt die Inflation weiter dem Zielwert der EZB von knapp zwei Prozent hinterher. Am Donnerstag wird die Notenbank Zinsentscheidungen fällen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87770 (0,87983) GBP und 128,86 (129,10) JPY.

Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1234,10 (1218,90) USD gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 34 717,00 (34 499,00) EUR.

/tos/jsl/he

(AWP)