Devisen: Euro notiert wieder deutlicher unter 1,20 Franken

SNB-Präsident Thomas Jordan hatte am Morgen nachgeholfen: Die Nationalbank habe es "nicht eilig", ihre Geldpolitik anzupassen, sagte er in einem Interview mit Bloomberg TV. Der jetzige Rückgang des Frankens gehe zwar in die "richtige Richtung", die Schweizer Währung ist aber in der Einschätzung nach immer noch ein "sicherer Hafen".

Markttechniker denken zudem, dass der einstige Mindestkurs mehr als bloss eine psychologische Hürde ist. In dieser Region verliefen auch stärkere Widerstände.

Auch zum US-Dollar ist der Euro am Freitag gefallen. Am frühen Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2308 US-Dollar gehandelt und damit rund einen halben Cent niedriger als am Morgen. Zwischenzeitlich fiel der Kurs sogar unter 1,23 Dollar. Die Euro-Schwäche war weitgehend auf eine Stärke des Dollar zurückzuführen.

Der US-Dollar legte dagegen auch zum Franken etwas zu. Er kostet am Freitag zur Tagesmitte 0,9731 Franken.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Kennzahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Beim britischen Pfund zeigte sich wenig Bewegung, nachdem die Währung am Vorabend noch stark unter Druck geraten war und im Handel mit dem Dollar in kurzer Zeit fast ein Prozent an Wert eingebüsst hatte. Auslöser der Talfahrt war ein Interview des britischen Notenbankchefs Mark Carney. Dieser hatte in der BBC angedeutet, dass eine Zinserhöhung auf der kommenden Zinssitzung im Mai keine beschlossene Sache sei.

Damit wachsen am Markt Zweifel an einer baldigen Zinserhöhung durch die Bank of England. Zuletzt wurde die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts mit weniger als 50 Prozent eingeschätzt. In den vergangenen Tagen hatten bereits eine überraschend schwache Inflation und enttäuschende Konjunkturdaten Zweifel an einer schnellen Zinserhöhung gesät. Zuvor hatte eine Zinserhöhung im Mai noch als ausgemachte Sache gegolten.

