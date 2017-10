Devisen: Euro notiert zum Dollar weiter schwächer - zum Franken leicht höher

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitagmorgen indes minim zu. Kurz vor dem Mittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1628 CHF um. Der US-Dollar machte zum Franken ebenfalls leicht an Boden gut und steht knapp unter Parität. Er kostet am Freitag-Vormittag 0,9999 CHF.

Seit Donnerstagnachmittag hat der Euro zum Dollar um etwa zwei US-Cent nachgegeben. Auslöser war die Entscheidung der EZB, die ihre Geldschwemme ab Anfang 2018 zwar eindämmen will, zugleich aber ihre extrem lockere geldpolitische Grundlinie beibehält. Bei den Entscheidungen habe ganz die zeitliche Verlängerung der Käufe im Blick gestanden und nicht die Reduzierung der monatlichen Käufe, begründet Lutz Karpowitz, Devisenexperte bei der Commerzbank, die Kursverluste.

Hinzu kommt eine allgemeine Dollar-Stärke, die den Euro zusätzlich schwächt. Laut Karpowitz stützen die Spekulationen um die Nachfolge von US-Notenbankchefin Janet Yellen die US-Währung. Favorit an den Märkten sei jetzt der Ökonom John Taylor. Laut der von ihm entwickelten Taylor-Regel müssten die Leitzinsen derzeit deutlich höher sein.

jsl/bgf/yl/jl

(AWP)