Der Euro hat sich am Mittwochmorgen nur leicht von dem deutlichen Rückschlag gegenüber dem US-Dollar am Dienstag erholt. Im frühen Handel notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2003 US-Dollar knapp über der 1,20er Marke. Zum Franken steht die Gemeinschaftswährung bei 1,1954 nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Dienstagabend und auch der US-Dollar zeigt sich mit 0,9961 Franken nur minimal bewegt.