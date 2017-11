Devisen: Euro ohne klare Richtung - britisches Pfund legt zu

Der Euro hat am Mittwoch im Tagesverlauf keine klare Richtung gefunden. Nach einigem Auf und Ab lag die Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag bei 1,1849 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1827 (Dienstag: 1,1888) Dollar fest.