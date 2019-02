Devisen: Euro pendelt im US-Handel wieder um Marke von 1,13 Dollar

Der Franken wurde derweil zum Euro bei 1,1353 und zum US-Dollar bei 1,0052 Franken gehandelt und damit wenig verändert zum Stand am frühen Morgen.

Am Nachmittag hatte der Euro zeitweise deutlich abgegeben und war bei 1,1234 Dollar auf ein Dreimonatstief gefallen. Am Markt wurde dies auf die Möglichkeit zurückgeführt, dass die EZB weitere Stimuli gegen eine Wirtschaftsabkühlung in der Eurozone erwägt. EZB-Direktoriumsmitglied Benoit Coeuré signalisierte, dass die Zentralbank an einem neuen Stimuli-Instrument arbeite. Die EZB diskutiere über eine neue Runde an längerfristigen Krediten für Banken, sagte er.

/ck/fba

(AWP)