Devisen: Euro pendelt um 1,13 US-Dollar - Weiter unter 1,13 Franken

Der Euro hat sich damit nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst wieder stabilisiert. Marktbeobachter rechnen im Tagesverlauf zunächst mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Auf dem Programm stehen Daten zur Entwicklung der Geldmenge in der Eurozone und zur Konsumlaune in Deutschland, die am Devisenmarkt aber in der Regel nur wenig Kursbewegung auslösen.

Am Nachmittag dürfte die Kursentwicklung des britischen Pfund in den Fokus der Anleger rücken. Dann werden mehrere Veröffentlichungen der britischen Notenbank erwartet. Unter anderem hat die Bank of England das Ergebnis eines Stresstests führender Banken angekündigt. Ausserdem wollen die Notenbanker verschiedene Brexit-Szenarien vorstellen.

