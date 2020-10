Devisen: Euro pendelt um 1,17 US-Dollar - Etwas tiefer zum Franken

Zum Franken halten sich die Verluste etwas mehr in Grenzen. Mit 1,0775 Franken kostet der Euro etwas weniger als noch am späten Donnerstagabend. Der US-Dollar zieht dagegen auch zum Franken an und übersteigt bei einem Stand von 0,9208 auch wieder die 0,92er Marke.

Die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania mit dem Coronavirus angesteckt haben, sorgt bei der Weltreservewährung Dollar für Nachfrage.

Wichtige Konjunkturdaten stehen erst ab dem späten Vormittag an. Am Morgen werden Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Am frühen Nachmittag wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht.

/zb/jha/hr

(AWP)