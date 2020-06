Devisen: Euro prallt bei 1,13 US-Dollar ab - Pendelt um 1,07er Marke zum Franken

Bei exakt 1,0700 Franken kann der Euro diese Marke aktuell noch halten. Im Vormittagshandel war er allerdings schon kurzzeitig bis auf 1,0689 gefallen. Der US-Dollar bewegt sich in einer engen Spanne um 0,95er Marke und kostet aktuell 0,9506 Franken.

Angesichts unerwartet guter Konjunkturdaten aus den USA war der Euro bereits am Dienstag gegenüber dem US-Dollar deutlich abgerutscht. So hatten Umsatzdaten aus dem Einzelhandel positiv überrascht. Erfreuliche Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland hingegen hatten kaum Beachtung gefunden.

In den Blick rücken nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, die am späten Vormittag veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda. Ausserdem äussert sich erneut US-Notenbankchef Jerome Powell vor einem Parlamentsausschuss. Am Dienstag hatte ein ähnlicher Auftritt wenig Neues gebracht.

