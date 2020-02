Devisen: Euro profitiert nur kurz von Ifo - Dollar und Franken gesucht

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus macht sich auch am Devisenmarkt bemerkbar. So hat der Euro am Montagmorgen nur kurzzeitig von einer leichten Aufhellung der Unternehmensstimmung in Deutschland profitiert. Aktuell die Gemeinschaftswährung 1,0815 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Morgen und klar weniger als am Freitagabend.