Devisen: Euro rührt sich zum US-Dollar kaum - höher zum Franken

Gegenüber dem Schweizer Franken wiederum legte die europäische Gemeinschaftswährung zu auf zuletzt 1,1734 CHF von 1,1724 CHF am späteren Nachmittag. Am Morgen wurde der Euro noch unter 1,17 CHF gehandelt. Das Währungspaar USD/CHF notierte zuletzt auf 0,9834 nach 0,9826 am Nachmittag und 0,9775 am Morgen.

Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegten Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Ausserdem erkannte Devisenexperte Manuel Andersch von der BayernLB weiterhin Auswirkungen jüngster Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone vom vergangenen Freitag. Eine nach wie vor ungewöhnlich schwache Inflation im Währungsraum habe Spekulationen gedämpft, dass eine Zinserhöhung der EZB schneller als bisher gedacht kommen könnte.

cp/

(AWP)