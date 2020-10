Devisen: Euro rutscht deutlich unter 1,18 US-Dollar

Der Franken musste Federn lassen. Die Schweizer Währung sank zum Greenback am Abend auf 0,9146 Franken nach 0,9095 am frühen Morgen. Auch gegenüber dem Euro verbilligte sich der Franken auf 1,0745 Franken nach 1,0732 Franken frühmorgens.

Der Euro litt ähnlich wie die Börsen unter den fehlenden Fortschritten für ein weiteres Corona-Konjunkturprogramm in den USA. Zudem drückte die hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Europa auf die Stimmung.

Diese Entwicklung dämpfte auch die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland. Die etwas weniger pessimistische Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Weltwirtschaft bewegte den Devisenmarkt derweil kaum.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90591 (0,90598) GBP und 124,38 (124,41) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1891 Dollar gehandelt. Das sind rund 31 Dollar weniger als am Vortag.

/gl/he/jb

(AWP)