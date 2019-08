Devisen: Euro rutscht im US-Handel unter 1,11 US-Dollar

Zum Schweizer Franken hat der Euro in den letzten Stunden ebenfalls etwas nachgegeben, nachdem er zuvor an Terrain gewann und bis am Nachmittag nahe an die Schwelle von 1,09 Franken herangerückt war. Zur Berichtszeit kostet ein Euro mit 1,0875 Franken etwas weniger als am Nachmittag aber immer noch mehr als im frühen Geschäft. Der Dollar geht zum Franken mit 0,9812 um nach Kursen von unter 0,98 Franken am Morgen.

Weiterhin steht der internationale Handelskonflikt im Fokus der Anleger. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende von einem guten Vorankommen mit China gesprochen, aber nochmals betont, dass er es mit einem Deal nicht eilig habe. Zudem verlängerte die US-Regierung die Erlaubnis für bestimmte Geschäfte mit dem chinesischen Smartphone-Produzenten Huawei, was vor allem von Dollar-Investoren positiv aufgenommen wurde.

la/he/mk

(AWP)