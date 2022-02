Devisen: Euro rutscht in Richtung 1,11 Dollar - Zum Franken klar unter 1,04

Auch zum Franken gab der Euro deutlich nach. Am frühen Montagmorgen kostet ein Euro 1,0326 Franken. Am Freitagabend war die Gemeinschaftswährung noch oberhalb von 1,04 Franken gehandelt worden. Der US-Dollar geht zum Franken wenig verändert mit 0,9262 um.

In der Nacht zum Montag haben sich Russlands Invasionstruppen in der Ukraine schwere Gefechte mit den Verteidigern geliefert. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums wird der Vormarsch der Russen von heftiger Gegenwehr gebremst. Die Europäische Union setzte unterdessen ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Im benachbarten Belarus sollen in der Grenzregion Gomel Friedensgespräche beginnen. Doch es gibt Zweifel, ob diese etwas bewirken.

/zb/mis/an

(AWP)