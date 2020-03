Devisen: Euro schwächelt, Franken anhaltend gefragt - Dollar-Liquidität gesucht

Der Franken zeigt sich anhaltend stark. So kostet ein Euro aktuell 1,0556 Franken und der US-Dollar geht zu 0,9592 Franken um. Gerade der US-Dollar bewegt sich damit wieder unterhalb der 0,96er Marke, die er zuletzt erst zurückerobert hatte.

Für den Währungsanalysten Wolfgang Kiener von der BayernLB tendiert der Dollar nicht zuletzt deshalb stark, weil Unternehmen in dem aktuell unsicheren Umfeld verstärkt Dollar-Liquidität nachfragen, um sich auf Unwägbarkeiten vorzubereiten. Ausserdem bleibe die Risikoabneigung zunächst hoch. Gerade in Krisen-Hochphasen sei die Tendenz zu Kapitalanlagen im eigenen Land der US-Anleger sehr hoch, was den Dollar ebenfalls stärke.

Damit profitiert der Euro nur zwischenzeitlich von dem Hilfspaket, mit dem die US-Regierung rund eine Billion US-Dollar (900 Mrd Euro) in die Wirtschaft pumpen will, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise einzudämmen. So sollen zum Beispiel Konsumschecks verteilt werden. Dadurch würden die Staatsausgaben deutlich erhöht, was den Dollar tendenziell schwächt.

Am Devisenmarkt sind zudem sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen gefragt, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Derweil steht unter den klassischen Rohstoffwährungen insbesondere der neuseeländische Dollar unter Verkaufsdruck. Die Währungen rohstoffreicher Länder leiden unter dem Preisverfall unter anderem bei Rohöl, Gold und Kupfer, der mit den Sorgen über eine deutliche Abschwächung der Weltwirtschaft einhergeht.

