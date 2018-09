Devisen: Euro schwächer zum Dollar und Franken - Südafrikas Rand unter Druck

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Händler erklärten die Verluste mit Auftrieb beim US-Dollar. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1560 US-Dollar und damit über einen halben Cent weniger als am Vorabend. Zum Franken schwächte sich der Euro leicht auf 1,1255 Franken ab von 1,1265 am Vorabend.