Devisen: Euro schwächer zum Dollar - zum Franken über 1,09

Der Eurokurs hat am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel die Verluste noch etwas ausgeweitet. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1053 US-Dollar. Zuvor war sie mit 1,1042 auf ein neues Tief seit Anfang des Monats gerutscht. Im europäischen Devisengeschäft war der Euro in der Spitze noch bis auf 1,1091 Dollar gestiegen.