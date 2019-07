Devisen: Euro schwankt nach EZB-Zinsentscheid - Per Saldo wenig bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der EZB auf eine Berg- und Talfahrt begeben. Erst kletterte die Gemeinschaftswährung nach den geldpolitischen Beschlüssen bis auf 1,1188 US-Dollar, dann aber gingen die Gewinne wieder flöten. Zuletzt wurden in New York noch 1,1145 Dollar gezahlt, was dem Vortagsniveau entsprach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich am Nachmittag auf 1,1115 (Mittwoch: 1,1140) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8997 (0,8977) Euro.