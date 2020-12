Devisen: Euro an Silvester wenig verändert

Zum Franken gab der Euro in der Nacht auf Donnerstag jedoch leicht ab; er wird momentan zu 1,0834 gehandelt nach 1,0844 Franken am Vorabend. Auch der Dollar schwächelte in der Nacht auf den Donnerstag gegenüber der Schweizer Währung. Die US-Währung sank auf 0,8806, nachdem sie am Vorabend noch 0,8827 Franken kostete.

Dem Euro fehlte es zunächst an Impulsen. Am letzten Handelstag des Jahres werden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm.

Der Euro hat in diesem Jahr deutlich zugelegt. So war der Kurs am Mittwoch erstmals seit April 2018 über 1,23 Dollar gestiegen. Im März war der Euro in der ersten Welle der Corona-Pandemie noch bis auf 1,06 Dollar gefallen. Das von den EU-Staaten beschlossene Konjunkturpaket und die gemeinsame Schuldenaufnahme stärkten jedoch das Vertrauen in den Euro. Dies schaffte die Voraussetzung für den Kursanstieg in diesem Jahr.

Zudem machte die US-Notenbank deutlich, dass sie die Inflation nicht mehr so entschlossen wie bisher bekämpfen will. Dies schwächte den Dollar, der in diesem Jahr zu allen wichtigen Währungen nachgab.

/jsl/jg

(AWP)