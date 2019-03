Auch zum Franken hat der Euro weiter nachgegeben. So wird er am Abend noch für 1,1205 gehandelt, nach 1,1219 am späten Nachmittag. Der US-Dollar ist auf 0,9935 von 0,9942 ebenfalls etwas zurückgekommen.

Im Tagesverlauf hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Geschäft. Der Dollarkurs sei in dem Masse wieder gestiegen, wie die Risikobereitschaft zugenommen habe, hiess es.

ck/he/cf

(AWP)