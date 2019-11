Devisen: Euro sinkt leicht zum Dollar - Franken wenig verändert

Der Euro ist am Montag zum US-Dollar leicht gesunken. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1155 Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 1,1175 Dollar gestiegen. Gegenüber dem Franken notiert der Euro derweil wenig verändert zum Vortag. Am späten Nachmittag liegt der Kurs bei 1,1010 Franken. Ein Dollar kostet derweil ebenfalls wenig verändert 0,9869 Franken.