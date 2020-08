Devisen: Euro sinkt in Richtung 1,17 US-Dollar - kaum verändert zum Franken

Der Euro ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar gesunken und hat damit an die Kursverluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Am Morgen ist die Gemeinschaftswährung auf 1,1711 US-Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einer Woche. In der vergangenen Nacht wurde der Euro noch bei 1,1740 Dollar gehandelt; aktuell geht er zu 1,1721 Dollar um.