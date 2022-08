Devisen: Euro sinkt zum Dollar - EUR/CHF leicht über 0,97

Zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum. Derzeit kostet er 0,9707 Franken nach 0,9712 Franken am Vorabend. Am frühen Mittwochnachmittag war er zwischenzeiltlich allerding auf ein neues Jahrestief von 0,96495 gefallen. Gegenüber dem Dollar verlor der Franken entsprechend etwas an Wert auf 0,9445 nach 0,9419 Franken am Vorabend.

Im Juli war die amerikanische Inflationsrate von zuvor 9,1 Prozent auf 8,5 Prozent gesunken. Durch den Rückgang wurden an den Finanzmärkten die Erwartungen an weiter starke Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gedämpft, was den Kurs des Dollar belastet hatte.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben Konjunkturdaten aus den USA weiter im Fokus der Anleger am Devisenmarkt. Am Nachmittag werden erneut Daten zur Preisentwicklung erwartet. Auf dem Programm steht die Entwicklung der amerikanischen Erzeugerpreise, also der Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen. Diese Kennzahl liefert auch Hinweise auf die künftige allgemeine Preisentwicklung in den USA.

