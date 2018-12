Devisen: Euro sinkt zum Dollar - zum Franken kaum bewegt

Derweil bewegt sich das Währungspaar Euro/Schweizer Franken seitwärts. Derzeit wird der Euro bei 1,1311 Franken nach 1,1307 am früheren Morgen und 1,1318 Franken am Donnerstagabend gehandelt. Der Dollar kostet 0,9895 Franken.

Vor dem Wochenende werden sowohl in Europa als auch in den USA zahlreiche Wirtschaftszahlen veröffentlicht. In Deutschland stagnierte der Konsumklimawert, der vom Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK ermittelt wird. Sowohl die Konjunkturerwartung als auch die Kauflaune und Sparneigung der Konsumenten ging etwas zurück, obwohl die Bürger demnach mit leicht steigenden Einkommen rechnen.

In Frankreich trübte sich das Geschäftsklima im Dezember hingegen deutlich ein, was vor allem auf den Detailhandel zurückging. Dies dürfte mit den Protesten der "Gelbwesten" zusammenhängen, da deswegen zahlreiche Einzelhändler ihre Geschäfte schliessen mussten. Auch in Italien war die Stimmung in Unternehmen und bei Konsumenten schlecht, was auf den mittlerweile gelösten Haushaltsstreit mit der EU-Kommission zurückgehen dürfte.

Am Nachmittag wird das Verbrauchervertrauen in der Eurozone erwartet, zudem stehen Wachstumszahlen aus den USA auf dem Programm.

